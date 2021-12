Ángel Eduardo Véliz, pareja de Paola Ruiz, fue apuñalado por una mujer en el Pentagonito del distrito de San Borja. El deportista estaba realizando su rutina de ejercicios cuando ocurrieron los hechos.

Según reportó ‘La cocotera’, su pareja fue apuñalado dos veces y viene recibiendo atención médica en la clínica San Pablo.

“Mi esposo recibió la peor parte. Ella lo acuchilló en la espalda y casi afecta a sus pulmones. Gracias a Dios él sigue vivo, pero viene recibiendo atención médica”, declaró para este medio desde Tarapoto.

“Él no entiende qué pasó porque él siempre corre por ahí. Nosotros vivimos cerca al Pentagonito, donde mucha gente realiza deporte”, añadió muy afectada.

Además, Paola Ruiz señaló que la mujer se encuentra en la comisaría de San Borja y pidió que no la dejen libre: “A la señora la quieren soltar. Ella está detenida en la comisaría de San Borja y no solo por atacar a mi esposo, esta mujer también lastimó a un ciclista”.

Sobre la identificación de la mujer que atacó al deportista Ángel Eduardo Véliz, la figura pública indicó que no sabía con precisión los datos de esta señora, pero que presentará cargos: “No tengo su nombre porque todo ha sido ahora y yo me encuentro en Tarapoto”.

“Me siento impotente. Mi esposo me escribió y yo estoy con mis hijos en Tarapoto. Me han llegado videos donde él sale ensangrentado y eso me angustia”, finalizó entre lágrimas.

