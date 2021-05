Paola Ruiz, más conocida como ‘La Cocotera’, se presentó este lunes en “En boca de todos” para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, fue sorprendida por su pareja, Ángel Eduardo Véliz, quien llegó con un anillo de matrimonio.

El padre de sus dos hijos, Karim Mateo y Joaquin Santino, llegó hasta el set de América TV y se arrodilló ante Ruiz para pedirle la mano. Ella aceptó la propuesta con evidente emoción.

“Pasaron años, pasaron buenos y malos días. No hay duda que quiero pasar toda la vida contigo. Esto no es algo formal, pero sí muy simbólico para mí. No lo tenía preparado, pero las cosas pasan así, ¿te quieres casar conmigo?”, preguntó el novio.

Copia De C04-paola Ruiz Pedida De Mano

La empresaria lo besó frente a cámaras y confirmó la respuesta positiva a su pareja, con quien tiene 10 años de relación.

En enero pasado, la modelo tuvo un cambio de imagen tras perder 15 kilos. La empresaria se sometió a una cirugía de manga gástrica y su salud mejoró tras la intervención quirúrgica.

