El bailarín ‘Pato’ Quiñones se tomó un tiempo para conversar con el programa “Amor y Fuego” sobre su participación en los dos conciertos que Daddy Yankee ofreció en el Estadio Nacional. Además, aprovecharon para cuestionarlo sobre cuál es su relación con Andrea San Martín.

Como se recuerda, meses atrás, Andrea San Martín estuvo en medio de la polémica después de que se filtraran los chats de la conversación que mantuvo con Quiñones cuando aún tenía un romance con Sebastián Lizarzaburu. En los mensajes, la ‘ojiverde’ le insistía al bailarín para verse.

Quiñones dijo que en ningún momento se sintió acosado por la influencer, pero no se pudo reunirse con ella porque cuando visita Perú su prioridad es compartir con su familia.

“No me sentí acosado por ella, en ese tiempo una amiga y realmente si tenía ella la emoción de verme, disculpas si yo no tenía el tiempo porque venía pocos días y mi familia para mí es todo, siempre es más importante y siempre voy a preferir estar con mi familia y ya”, comentó el bailarín ante las cámaras del programa de Gigi Mitre y Rodrigo González.

“¿Se ha comunicado contigo ahora que está soltera?”, preguntó el reportero. A lo que Quiñones respondió: “No tengo idea. No sabía que estaba soltera”.

Al ser consultado sobre si ahora que Andrea está soltera podría pasar algo entre ellos, él respondió muy seguro que eso no pasaría. “No, eso no va a pasar”.

Finalmente, Patricio Quiñones aseguró que no mantienen ningún tipo de comunicación con su expareja, la modelo Milett Figueroa.

“Nosotros no tenemos ningún tipo de conexión, desde el día que nos dejamos. Es parte de mi vida, me ha enseñado cosas. Gracias a la relación que tuvimos, yo tuve una exposición mediática con gente fuera del baile”, puntualizó.

