Majo Parodi, una de las hermanas menores de Patricio Parodi, contó detalles íntimos sobre el momento en que le reveló a su familia que se encontraba embarazada a sus cortos 23 años de edad.

La joven se tomó unos minutos para revelar a sus seguidores cuál fue la reacción de sus padres y del integrante de “Esto es Guerra” cuando les contó que estaba en la dulce espera.

Según contó, reunió a su círculo cercano en un restaurante y al pedir los postres les reveló la noticia. “El día de graduación de mi hermana nos fuimos a cenar en la noche. Les dije que tengo algo que contarles que está mesa ya no somos 7 sino 8″, detalló.

¿Cómo reaccionó ‘Pato’ Parodi?

El capitán de los “Guerreros” sorprendió a la nutricionista con un tierno gesto al enterarse que se convertiría en tío. “A mi lado estaba Patricio, me agarró la mano y me empezó a dar besos. Mi papá se puso a llorar como loco. Les juro que no me salían las palabras. Fue súper lindo”, comentó.

Majo Parodi, quien tiene su hermana gemela Mafer, también admitió que este bebé no estaba planificado, ya que ella estaba enfocada en sus estudios. “No, no estaba en mis planes. Yo estaba haciendo mi master en el extranjero”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO:

Samahara Lobatón orgullosa porque su hija de 1 año aprendió a ‘leer’: “Inteligente mi Xixi”