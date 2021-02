Paul Martin, actor de la serie “De vuelta al barrio”, recurrió a sus redes sociales para comunicar a sus seguidores que sufrió un accidente. El mensaje del reconocido artista peruano estuvo acompañado de un video, donde mostró que el dedo de su pie resultó seriamente lastimado.

En su tuit, el actor de 54 años indicó que ingresó a emergencia de un nosocomio y que para hacer atendido tuvo que esperar varios minutos.

“Acabo de sufrir un accidente. Me he reventado un dedo del pie. Antes de entrar a emergencia me piden DNI, ahora esperando más de 40 minutos para una tomografía. Pensar en toda la gente que la está pasando peor por el COVID-19, me da fuerza y tranquilidad”, reportó Paul Martin desde Twitter.

Tras varios minutos de su publicación, el actor borró su tuit, pero ya había generado preocupación entre sus 64 mil seguidores de Twitter.

Paul Martin reportó en Twitter que sufrió accidente. (Foto: @paulmartinactor)

Según se pudo observar en el Instagram de Paul Martin, el actor pasó por una prueba molecular para descartar el COVID-19 y horas después se reunió con su amigo Juan Carlos Fernández, conocido productor musical.

Paul Martin en Instagram antes de su accidente. (Foto: @paulmartinactor)

