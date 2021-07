La modelo Paula Manzanal decidió romper su silencio y se pronunció sobre la presunta reunión que habría tenido con los futbolistas André Carrillo, Jefferson Farfán y sus amigas Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, la modelo aseguró que ella no participó de ninguna reunión con los futbolistas. Además, aclaró que no le ha sido infiel a su pareja, el modelo español Fabio Agostini.

“Me he quedado asombrada con la facilidad que tiene la prensa de poner titulares para engañar a la gente, no lo puedo creer. Quiero dejar tres cosas bien claras para que la gente no esté comentando cosas que no son”, empezó en su video.

“Primero, yo no he participado en ninguna encerrona. Segundo, no le he sido infiel a Fabio. Tercero, antes de comentar sobre un ampay, mírenlo primero para que se den cuenta de lo que realmente ha pasado”, añadió la modelo.

Como se recuerda, la modelo Paula Manzanal protagonizó las imágenes del programa “Amor y Fuego”, donde señalaron que podría haber participado de una reunión con los deportistas y sus amigas en una casa de La Molina.

