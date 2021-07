Luego que Ignacio Baladán generó distintos comentarios en redes sociales por publicar videos en TikTok con indirectas sobre lo que fue su relación sentimental con Paula Manzanal, la participante de “Reinas del show” no se quedó callada y comentó al respecto para el programa “Amor y Fuego”.

“Mira, si quiere llamar mi atención no es la mejor manera de hacerlo, pero bueno, se ha quedado sin trabajo ¿no? Porque no está yendo a ‘Esto Es Guerra’. No sé, pero parece que ahora quiere trabajo, ahora sí habla de mí, antes no lo hacía”, señaló Manzanal para el espacio de Willax TV.

@ignaciobaladan11 Dime si no te paso ser alguno de los 3 @marko @yohanavargasoficial ♬ sonido original - Ignacio Baladan

Paula recalcó que Ignacio genera controversia en redes sociales porque se encuentra sin trabajo en la pantalla chica e incluso señaló que al uruguayo le cortaron la luz.

“Con razón le han cortado la luz, ahora entiendo por qué habla de mí, me parece un poco patético”, comentó la influencer peruana.

@ignaciobaladan11 Dime si no te paso ser alguno de los 3 @marko @yohanavargasoficial ♬ sonido original - Ignacio Baladan

El programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ también se contactó con Ignacio Baladán para aclarar si sus videos de TikTok son indirectas para Manzanal, pero el modelo lo negó.

“No puedo hablar más nada, estoy feliz, gracias, no puedo hablar mucho. No, no voy a hablar nada de eso, nunca me referí a nada y no lo voy a hacer ahora. Hice un Tiktok como mucha gente hace y punto... Si alguien se siente (ofendido) o no... Ya no es un tema mío, hice un TikTok no más, nada más”, explicó.

Cabe mencionar que desde que Paula Manzanal comenzó su participación en “Reinas del show”, el modelo Ignacio Baladán no se ha presentado en los programas en vivo de “Esto es guerra” y recientemente viajó a Miami.

VIDEO RECOMENDADO

“Reinas del show”: Paula Manzanal impresionó en la pista de baile

La participante de "Reinas del Show", Paula Manzanal, bailó al ritmo de "Oye el Boom" de David Bisbal. La modelo tuvo una buena presentación y recibió un buen puntaje del jurado. (Fuente: américa TV)