Paula Manzanal visitó este miércoles el set de “América Hoy” y se refirió al ampay que difundió “Amor y Fuego”, donde se le ve llegar acompañada de Jamila Dahabreh, Macarena Gastaldo y Jossmery Toledo a un restaurante donde también estaban André Carrillo y Jefferson Farfán.

La pareja de Fabio Agostini aclaró que ella ni sus amigas sabían que los deportistas se encontraban en dicho lugar. Además, dejó en claro que no tiene una amistad con ninguno de los dos.

“Yo quiero recalcar que no conozco ni a Carrillo ni a Farfán, no son mis amigos, nunca en mi vida me los he cruzado, y si me los cruzo soy su fan, obviamente veo fútbol. Esto domingo lo que hicimos fue coincidir en el mismo lugar, pero cada uno por su lado, no por eso me voy a ir”, enfatizó.

“El restaurante está de moda, yo nunca he ido, llegamos al restaurante, no sabíamos que estaban los futbolistas en otro privado, un mesero nos contó (sobre la presencia de los deportistas), pero no nos acercamos porque cada una tiene su pareja”, agregó.

Respecto a las imágenes donde se les ve a las modelos afuera de una casa del distrito de La Molina, Manzanal dijo que era la vivienda de la pareja de Macarena Gastaldo.

“Yo vivo en La Molina y Macarena (Gastaldo) me dice quiero ir a la casa de mi novio que también vive en La Molina, yo manejé, era domingo, al llegar Macarena nos dice quiero que saluden a mi chico, no es futbolista”, contó.

paula sobre encerrona de las chicas tulun

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal muestra la mansión donde vive en “En Boca de Todos”

null null