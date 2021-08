Tras ser eliminada en la séptima gala de “Reinas del show”, luego de perder en la sentencia con Jazmín Pinedo, la modelo Paula Manzanal anunció su regresó a España, país donde radica desde hace algunos años.

Esta decisión se da luego de ocho semanas que la modelo estuvo en Perú, participando del reality conducido por Gisela Valcárcel. Ahora, alista su regreso a España y no descartó encontrarse con Fabio Agostini, con quien terminó su relación debido a la distancia.

“Vivo en España desde hace tres años, allí estoy radicando, si me encuentro con Fabio no descarto qué pueda pasar, quizá podríamos volver, tendría que verlo para ver cómo me siento. Él ahora esta solo, no tengo nada que reclamarle, hace su vida”, contó la modelo al diario Trome.

Asimismo, Paula Manzanal aclaró que ella no es celosa, por lo que no le molestó los recientes videos de Fabio Agostini, en la playa, junto a una misteriosa mujer con la que mantiene una amistad bastante cercana.

“Soy cero tóxica, cero celosa, quizá porque he estado mucho tiempo viviendo afuera. No soy de sentir celos, soy muy segura de mí misma y cuando veo a esa chica, pues digo ‘pucha, no va a preferirla antes que a mí’, no tengo inseguridad por ella”, precisó.

