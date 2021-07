Paula Manzanal y Leslie Moscoso, participantes de “Reinas del Show”, se pronunciaron sobre Allison Pastor, quien ha dado de qué hablar tras las acusaciones que hizo en contra de la producción del programa de Gisela Valcárcel.

La pareja de Fabio Agostini descartó que haya preferencias con algunas participantes de “Reinas del Show”.

“Preferencias no las veo por ningún lado. Yo creo que depende de lo que cada uno exija. A mí siempre me han peinado como he querido y si no me gusta me lo quito y digo ‘empiecen de nuevo’ (...) Si algo no le gustó a ella, debió decirlo en su momento”, dijo Manzanal a las cámaras de “América Hoy”.

Además, enfatizó que Pastor es la única que se ha quejado del trato de la producción de “Reinas de Show”. “Hasta ahora la única que se ha quejado es Allison, nadie más se ha quejado de nada. Debió quejarse antes, no después cuando ya le pusieron el puntaje”, añadió.

Leslie Moscoso aconsejó a Allison Pastor que no se victimice. “Cada uno presenta su propuesta con su coreógrafo, partimos de ahí. Si tú quieres algo, lo pides y te lo dan. Quieres un trampolín, te dan un trampolín. (…) Esto es un trabajo, no hay que victimizarse chicas, para dar pena al público, esos papeles de que no me dieron, no chicas, esfuércense y hagan una buena puesta en el escenario”, dijo.

Por otro lado, Milena Zárate dijo que se sorprendió con el comentario que hizo EricK Elera. “Sorprendió muchas las declaraciones de Erick, porque yo todo lo que he pedido me la han dado”, dijo la colombiana.

