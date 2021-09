Pedro Moral salió a defenderse para responder las acusaciones de Sheyla Rojas respecto a que le hizo fama de interesada a pesar de que aún mantendría una deuda con ella.

En una entrevista para “Magaly Tv, La Firme”, Moral se mostró fastidiado con las declaraciones de su expareja y negó que ella le haya prestado dinero cuando mantenían una relación.

“A mí nunca me ha apoyado nadie económicamente, más que mis padres en algunas ocasiones. Ella no ha comprado ni un caramelo y ¿me va apoyar a mí? Ha salido a decir un montón de cosas que, la verdad, a mí me han molestado bastante”, acotó.

Por otro lado, recordó que la ex chica reality le cobraba por los eventos qué él organizaba. “Me cobraba 4500 dólares por cada evento. Hicimos tres pero el último no pude pagarle completo. En total le di 10 mil dólares. Se iba a casar conmigo, pero me cobraba 10 mil dólares, si eso es normal, entonces que la gente juzgue”, cuestionó.

Como se recuerda, Sheyla Rojas ofreció este martes una entrevista a “Amor y Fuego” y señaló que ella estaba ilusionada, pero que no se casó porque no estaba enamorada de Pedro Moral. “Era de él el sueño de casarse, yo no quería, mi sueño era formar una familia, pero no vestirme de blanco”, reveló.

