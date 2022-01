Tras causar revuelo al anunciar que asistiría al estadio Metropolitano de Barranquilla para ver el partido Perú vs. Colombia por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022, Magaly Medina confirmó este viernes que no llegó a presenciar el encuentro tras regalar su entrada.

La conductora de espectáculos utilizó su cuenta de Instagram para reiterar que no es fanática del fútbol, y que decidió ceder su boleto de ingreso a uno de los amigos de su esposo, Alfredo Zambrano.

“Los que me conocen ya saben. No voy a ir porque faltaban entradas y he cedido la mía a uno de los amigos del grupo... ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de futbol. Así soy yo, y mi esposo hoy lo ha entendido”, contó a sus seguidores.

La popular ‘Urraca’ , quien se ha caracterizado por sus constantes ampay a los futbolistas, sorprendió a sus seguidores tras revelar había viajado a Colombia, y que asistiría al duelo de la Selección Peruana por la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022 junto a su cónyuge.

“Mi esposo me regaló un lindo paseo por vacaciones, pero a cambio me ha pedido que lo acompañe a ver el Perú vs. Colombia. Cuando uno ama a una persona, hace lo que sea para verla contenta”, explicó la popular ‘Urraca’ a través de sus historias de Instagram.

La tildaron de ‘salada’:

La revelación de Magaly Medina provocó la rápida reacción de los hinchas, incluso algunos aseguraron que su presencia en el estadio colombiano podría ‘salar’ a la Selección Nacional.

“La salada y su nube, no vayan”, “Vas a salar el partido, quedó demostrado que no simpatizas con nuestros jugadores”, “Ahora los jugadores estarán nerviosos”, fueron algunas de las críticas.

VIDEO RECOMENDADO: