¿Sabías que las enormes estructuras que se levantan para los concierto, o las que vemos en televisión en los realities de competencia y otros programas de entretenimiento son diseñadas por arquitectos efímeros quienes se especializan en realizar estos trabajos?

Esta rama, que consiste en la construcción de edificaciones pasajeras o que son diseñados para que tengan poca duración, se conoce muy poco en nuestro país a pesar que hay demasiada demanda y trabajo; sin embargo, tenemos una profesional que se ha encargado de proyectos muy importantes.

Se trata de Josie Romani, una mujer de 36 años que lleva más de una década en este rubro y que ha sabido demostrar que esta profesión está a la vanguardia y que en el Perú se pueden realizar trabajos de primer nivel.

Ella ha sido responsable de liderar eventos de talla internacional como la visita al país del Papa Francisco, el Dakar en Perú, estructuras temporales en los Juegos Panamericanos 2019, entre otros.

“Soy arquitecta de profesión, y mi especialidad es la arquitectura efímera, la cual, aún, no es parte de una currícula en las universidades del país. Mi desempeño en este rubro ha sido resolver necesidades de espacios para eventos con estructuras metálica para eventos sociales y corporativos”, explicó.

Ella ha tenido la responsabilidad de supervisar estructuras para producciones nacionales e internacionales de shows y conciertos de primer nivel, como el montaje del histórico concierto de Rolling Stones en Lima; también ejecutó las estructuras de varias versiones del reconocido festival Vivo x el Rock, con dos escenarios a la par.

Indicó que el fin del arquitecto en estos eventos es de brindar seguridad al equipo y producción de trabajo y también, a los empresarios inversionistas. Asimismo, Josie habló sobre su experiencia en la elaboración de la escenografía de exitosos programas de televisión como “Esto es Guerra”, “Combate” y “Yo soy”.

“Las escenografías en televisión, por ejemplo: ‘Yo Soy’, ‘La Voz’, son temporales, y muchos de ellos tienen una parrilla de estructuras preparados para soportar toda la iluminación del set. Tuve la oportunidad de diseñar para los diferentes juegos en programas como ‘Esto es guerra’ y ‘Combate’ torres multidireccionales de mucha altura y estructuras dispuestas a soportar hasta un auto”, explicó.

SE REINVENTÓ EN PANDEMIA

Antes de la pandemia, la profesional comentó que el trabajo de las estructuras arquitectónicas pasaba por su mejor momento, debido a los eventos musicales internacionales que se realizaban en el Perú, pero con la llegada del COVID-19 tuvo que reinventarse, pues su rubro fue el primero en parar y ha sido el último en reactivarse.

De levantar gigantescos escenarios, nació la necesidad nacional de construir hospitales temporales para sobrellevar las escasas camas en los centros hospitalarios de Lima y regiones.

“Haber tenido la experiencia de ver eventos muy grandes, de mucha gente, mucho compromiso, corporativos para 2,000 o 4,000 personas, en diferentes zonas, me ha servido de base para gestionar hospitales temporales, donde tienes un tiempo límite para entregarlos”, refirió

Añadió que, una de las exigencias para la ejecución de los proyectos, era el de culminar en un tiempo máximo de dos semanas. “Ahí no hay horario, los trabajos se realizaban de día y de noche para llegar a la meta, porque la necesidad, y la emergencia apremiaban, y nuestro objetivo con el staff de arquitectos, era el de tener operativo el hospital de 100 camas”, recordó.

BRECHAS DE GÉNERO

Romani admitió que vivimos en un país que aún está en la búsqueda de igualdad, y por consiguiente ha tenido que lidiar con miradas incómodas cuando la veían como cabeza de algún proyecto importante, pero eso no fue impedimento y aseguró que su trabajo y dedicación son la mejor carta de presentación para demostrar su profesionalismo.

“Lo que me ha ayudado en el camino de este rubro, ha sido la disciplina, la constancia y la credibilidad. Muchas veces no hay horarios, y he tenido que quedarme hasta tarde o amanecida para terminar el trabajo, y muchos clientes al final han valorado eso. El compromiso con tu trabajo” acotó.

“Si pudiera decir cómo me abrí paso en este mundo, ha sido gracias al esfuerzo, a la dedicación y a las empresas donde he estado que me brindaron la oportunidad de crecer, empezando de cero y desde abajo”, reafirmó esta mujer que ahora se desempeña como Jefe de Ventas en la reconocida empresa RyT Arquitectos y cuyo trabajo la ha convertido en un ejemplo de superación y éxito.

