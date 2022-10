Cristorata es un conocido tiktoker peruano quien se ha hecho conocido en los últimos meses debido al siempre polémico contenido que genera para la plataforma de videos chinos.

El joven tiktoker Cristorata, quien realmente se llama Cristopher Puente Viena, nació en el 2003 en la ciudad de Chiclayo y su primer video en la plataforma china TikTok lo hizo hace poco más de un año, precisamente el 6 de setiembre del 2021.

Durante este tiempo, Cristorata ha logrado más de 1.4 millones de seguidores en TikTok y más de 20 millones de me gusta en sus diferentes publicaciones.

¿Por qué Cristorata es viral en TikTok?

El conocido youtuber se hizo viral en TikTok debido a una pesada broma que le hizo a unos policías y que registró en video.

En las imágenes se ve cómo la broma se descontrola pues Cristorata terminó en la comisaría luego de decirle a los efectivos que vendía drogas.

“Hola, cómo están, jóvenes adictos, vendo la mejor coca, tengo la de Paolo Guerrero, la de Angie Jibaja y también tengo la de Maradona, ah y tengo esta (Saca bolsita)”, se le escucha decir al joven.

De inmediato, el youtuber fue intervenido y terminó en la comisaría debido a que no portaba documentos en ese momento y pese a que les dijo a los policías que solo hacía videos bromistas.

“No, es talco, es talquito, maestro. Soy zanahoria, no tengo DNI, vivo cerca. No puedo ahorita (ir a la comisaría), pero si no he hecho nada, maestro no pe, o sea es broma, tengo mi canal de YouTube, bromas en TikTok”, dijo el muchacho.

El video se volvió viral a las pocas horas de haber sido compartido en la plataforma del peruano.

¿Por qué comparan a Cristorata con el argentino Gaspi?

El joven talento peruano es comparado con el también generador de contenido, el argentino Gaspi, debido a que ambos generan contenido en la calle, el cual resulta termina siendo censurado o causa gran polémica.

Gaspi y Cristorata son también comparados porque a ambos los acusan de generar contenido discriminador, en los que tocan temas como la pobreza o la sexualidad.

Además, ambos son muy jóvenes, el peruano Cristorata tiene apenas 18 años, mientras el argentino Gaspi tiene tan solo 20 años.