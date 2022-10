El empresario Rafael Fernández, aún esposo de Karla Tarazona, asistió al concierto de Daddy Yankee que se realizó el pasado martes 18 de octubre de 2022 en el Estadio Nacional de Lima. La gran novedad fue que llegó acompañado al show de una misteriosa joven.

El programa “Magaly TV, la firme” mostró imágenes de Rafael Fernández disfrutando del concierto del ‘Big Boss’ donde aparece bailando al ritmo de temas como “Problema”, “Dura”, “La Gasolina”, entre otros.

Tras disfrutar del show en el Estadio Nacional de Lima, Rafael Fernández llevó a su acompañante hasta su casa; sin embargo, lo que llamó la atención de las cámaras del programa de Magaly Medina fue la despedida entre ambos.

Y es que la misteriosa mujer se despidió del empresario con un beso en la mejilla y entró a su domicilio sin dar vuelta atrás. Hasta el momento se desconoce la identidad de la joven que acompañó al aún esposo de Karla Tarazona.

Como se recuerda, hace algunos días el programa “Magaly TV, la firme” emitió un informe donde Rafael Fernández habló de Karla Tarazona y reveló que la conductora de TV no se retiró de la vivienda que compartían en la fecha indicada, por lo que tuvo que pagar un mes más.

“Yo le dije: ‘quédate con la garantía de la casa’, la garantía era de 6400 dólares. La señora de la casa se quejó porque Karla no salió el 15, salió el 26, lo tomó como un mes más y aparte cobró por todos los arreglos y me dijo: no te voy a devolver nada’ y se quedó con toda la plata”, señaló en ese momento.

Asimismo, Rafael Fernández también reveló que le ofreció 8 mil dólares a Karla Tarazona si es que ella firmaba un contrato de confidencialidad, donde ninguno pueda hablar del otro, pero ella lo rechazó.

“Los ocho mil dólares se daban si es que firmábamos un contrato de confidencialidad, donde ambas partes no hablábamos de nadie, pero Karla dijo no, no quiero recibir los 8 mil dólares”, aseguró Fernández.

