En una entrevista para el programa “Hablando Huevadas”, Raúl Romero volvió a referirse a los rumores que señalan que este lunes 24 de enero aparecerá en la conducción de la nueva versión de “Habacilar”.

El popular ‘Cara de haba’ volvió a resaltar que no está en sus planes volver a la televisión, pues está enfocado en su música.

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’. Pero hay gente que cree que es una estrategia de marketing”.”, comentó el carismático Raúl.

Asimismo, el intérprete de “Las Torres” criticó que “hay gente que… algo que no ve en la tele no puede creer que no sea verdad. Pero si lo he visto en la tele, eso me han dicho”.

Raúl Romero negó que esté en negociaciones para volver a la conducción; sin embargo, sí reconoció que tuvo una conversación con la producción del programa juvenil.

“Ayer salió un par de notas en el periódico de que estaría negociando, yo no he negociado nada, hubo una llamada de la gente que hace el programa, y es una llamada que dura diez minutos y les dije que no iba a hacer televisión, nada más”, explicó.

Este lunes 24 de enero vuelve a la pantalla chica “Esto es Habacilar”, una nueva versión del programa concurso que condujo Raúl Romero entre 2003 y 2011.

