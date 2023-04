Lo hasta ahora desconocido se ha dado a conocer: el Palacio de Buckingham ha anunciado oficialmente que el príncipe Enrique de Sussex asistirá finalmente a la coronación de su padre, el rey Carlos III del Reino Unido, el 6 de mayo en la Abadía de Westminster, según adelantó la BBC.

Lo hará sin embargo solo, sin su esposa Meghan de Sussex, quien se desconoce si viajará al Reino Unido dado que el día de la coronación coincide con el cuarto cumpleaños de su hijo Archie, que su padre se perdería si es que asiste a la histórica ceremonia donde su padre será el protagonista.

Enrique se reuniría con su familia por primera vez desde la publicación de sus polémicas memorias. En marzo viajó inesperadamente a su país natal para testificar en una demanda colectiva contra Associated Newspapers Ltd., la empresa que publica los tabloides británicos Daily Mail, Mail On Sunday y MailOnline. Era su primer viaje de regreso desde el funeral de la reina Isabel II, pero no se supo si se reunió con su padre o con su hermano, el príncipe Guillermo.

El papel que Enrique desempeñará durante la coronación, dada su condición de miembro no activo de la familia real, y el lugar que ocupará en una ceremonia que acogerá a unos 2.000 visitantes son dos aspectos que Buckingham aún no ha aclarado.