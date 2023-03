La realeza no firma autógrafos, pero el príncipe Enrique de Sussex una vez le pidió a Mike Tindall su firma. El duque de Sussex, de 38 años, hizo la revelación durante el Colbert Questionert , un segmento característico de The Late Show with Stephen Colbert, que se emitió el martes.

El príncipe Harry apareció para hablar sobre su exitosa autobiografía Spare: en las sombra. Durante la conversación, Colbert le preguntó a Harry si alguna vez le había pedido un autógrafo a alguien.

“Sí. Al equipo de rugby de Inglaterra en 2003 en el Telstra Stadium en la final de la Copa del Mundo, después de unos tragos”, dijo el duque de Sussex. “Caminaba diciendo ‘¡Johnny, Johnny! ¡Mike, Mike! Lawrence, vamos, firma mi camiseta’... Obtuve las 15 firmas, por lo que estaba feliz”, contó.

Mike Tindall

Mike Tindall, de 44 años, fue miembro del equipo que se llevó a casa el trofeo de la Copa Mundial de Rugby en 2003, la primera y única victoria de Inglaterra en un campeonato de rugby hasta la fecha.

En un giro del destino, el atleta profesional conoció a su futura esposa Zara Tindall (de soltera Phillips), quien es prima hermana del príncipe Harry, durante la competencia en Australia.

Más tarde, Mike y sus compañeros de equipo fueron invitados al Palacio de Buckingham para una recepción para celebrar su victoria en la Copa del Mundo, donde conocieron a la reina Isabel II, la que años después sería la futura abuela política de Mike.

Mike habló sobre conocer a Zara mientras filmaba el reality I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! (Soy una celebridad... ¡Sácame de aquí!) el año pasado.

Zara Phillips y Mike Tindall. (Foto: Getty Images)

“Estuve en la Copa del Mundo, ella estuvo mirando”, dijo el atleta. “Me sacaron de la semifinal. Estaba enojado, así que fui a tomar una cerveza con otro chico que fue eliminado y un chico que estaba [en Sydney]. La habían conocido antes y nos presentaron y luego se puso a charlar”.

Mike y Zara, hija de la princesa Ana, se comprometieron en 2010 y se casaron el verano siguiente. Continuarían dando la bienvenida a tres niños: Mia, 9, Lena, 4 y Lucas, 1.

Mike, Zara, el príncipe Harry y Meghan de Sussex fueron fotografiados juntos por última vez en el Jubileo de Platino de la reina Isabel II en junio de 2022, donde hablaron en los escalones con el hermano de Zara, Peter Phillips. Todos ellos también asistieron al funeral de estado de la reina Isabel en septiembre.

