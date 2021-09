La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens aseguró no estar de acuerdo con la reacción de la actriz Andrea Luna, quien explotó en redes sociales debido a que recibió una lluvia de críticas por darse un beso con el actor Andrés Wiese.

“Si estoy sola y no estoy con ‘Ricolas’ como ustedes piensan. Así que dejen de molestarme porque soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto y por el hecho de que yo sea mujer, no soy una p**...Ok ya lo dije”, se escucha decir a Luna en el video en Instagram.

“Y si quiero chaparme un chico, pues me lo chapo, y si quiero chaparme una chica, pues me la chapo. Si quiero chaparme dos chicas, me las chapo porque es mi vida y a ustedes qué”, agregó.

Tras oír estas declaraciones, Rebeca Escribens señaló que vio demasiado ofuscada a la actriz de la desaparecida telenovela ‘Solo una madre’ y puntualizó que no era la forma de aclarar su situación sentimental.

“Bueno, bastante ofuscada. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, no, no es mi deber y trato de no hacerlo en mi día a día como mujer o madre; sin embargo, creo que no es la forma de responder ante las críticas o cualquier situación difícil. Hay que tomar aire y calmarse. No sé exactamente cuál es el fondo de la situación, pero la forma la estamos viendo y me parece no es la adecuada”, sentenció la también actriz.

La popular conductora de televisión, fue enlazada con el programa "En Boca de Todos" y confirmó la segunda temporada de "Reinas del show". (Fuente: América TV)

