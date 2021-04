En la reciente emisión del bloque “América Espectáculos”, Rebeca Escribens se animó a bailar el popular tema “No sé” del grupo musical Explosión Iquitos; sin embargo, su vestido le jugó una mala pasada y terminó mostrando más de la cuenta.

“Ay qué linda canción, ¿Se puede?”, dijo la conductora de televisión cuando escuchó que le pusieron de fondo la popular canción.

Tras ello, empezó a bailar y al momento de dar la vuelta el vestido que tenía puesto se le alzó; sin embargo, pese a la advertencia de sus compañeros, ella continúo con sus pasos de baile.

“Dicen que se me vio... Para lo que me importa que se me vea”, comentó la figura de América Televisión generando la risa de sus compañeros.

“A esta edad hay que mostrar carne, si en ese pasito también puedo mostrar lo que me da la gana”, añadió antes de continuar con su programa.

