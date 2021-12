Netflix acaba de lanzar el tráiler final de “Rebelde”, la nueva adaptación de la franquicia mexicana que llega este 5 de enero con una historia completamente distinta, donde la nueva generación de alumnos de la Elite Way School tendrá que demostrar su talento musical para poder ganar la Batalla de las Bandas.

Sin embargo, no todo será nuevo en esta versión, ya que se ha confirmado que contará con la participación de Estefanía Villareal, interpretando nuevamente a Celiina y Karla Cossío, quien vuelve como Pilar Gandía, una de las ex alumnas del Elite Way School.

La historia nos llevará hacia el nuevo grupo de alumnos de primer año, quienes tratarán de encontrar a los mejores integrantes para formar sus propias bandas, mientras que una sociedad secreta (la logia) parece estar de vuelta en el EWS para frustrar las aspiraciones musicales de los nuevos alumnos.

Uno de esos grupos está integrado por el egocéntrico Luka Colucci, la famosa estrella de pop Jana Cohen, el talentoso compositor Esteban, la segura baterista Andi, el amigable rapero Dixón y la alegre e inocente MJ, quienes junto con las demás bandas, serán evaluados por Sebastián Langarica y Emilia, dos de los alumnos más destacados del colegio.

“Rebelde” es una serie protagonizada por Andrea Chaparro (MJ), Alejandro Puente (Sebastián Langarica), Selene (Andi), Sergio Mayer Mori (Esteban), Azul Guaita (Jana Cohen), Franco Masini (Luka Colucci), Gigi Grigio (Emilia) y Jerónimo Cantillo (Dixón), bajo la dirección de Santiago Limón y la producción de Propagate y Woo Films.

La primera temporada de Rebelde cuenta también con las actuaciones especiales de Estefanía Villarreal, Leonardo de Lozanne, Karla Sofia Gazcón, Pamela Almanza, Dominika Paleta, entre otros y se estrenará el próximo 5 de enero, solo por Netflix.

