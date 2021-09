La conductora de televisión y actriz, Melissa Paredes reveló que sufre de un raro padecimiento llamado vértigo postural del oído, que causa mareos, pérdida del equilibrio, náuseas y sensación de movimiento.

Como se recuerda en la primera gala de ‘Reinas del show’, Melissa Paredes sufrió de mareos y un leve desvanecimiento. En ese momento, creyó que era la tensión del momento. Sin embargo, al ir al médico pudo dar con su mal.

“En esta (última) gala me sentí feliz, tranquila y radiante. En cuanto a mis mareos ya estoy medicada... eso es lo que me faltaba para tener seguridad en la pista. (Los mareos) Me pasaba en pocas ocasiones, pensé que era relacionado con el estrés. No le di importancia. Todo inició cuando empecé a trabajar en la novela ‘Dos hermanas’ como grabamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, había mucho estrés, pensé que era por eso. Luego empezó aquí (en el reality) y pensé que también era por el estrés, porque otra vez estaba bajo presión, pero los mareos seguían”, contó Melissa Paredes.

“Entonces fui al otorrino y me diagnosticaron vértigo postural del oído derecho, que son unos cristales que se desacomodan, no están en sus canales. Me hicieron un procedimiento y tomo pastillas cada ocho horas. No estoy al 100%, estoy al 70%, pero antes me giraba todo el set, ahora hay un pequeño remesón. Ahora al bailar puedo sonreír y mirar a las cámaras”, añadió más tranquila la competidora de ‘Reinas del show’.

Acusa a ‘Giselo’ de traición

Melissa Paredes aseguró que su compañero de ‘América hoy’, Edson Dávila la traicionó al ser el refuerzo de su rival, Lady Guillén, quien pese a todos sus esfuerzos fue eliminada. Pero si justificó la ausencia de Ethel Pozo, quien estaba ocupada con otras labores.

“A Ethel le da miedo bailar, estaba ocupada con el tema de su libro y Edson se supone que me iba a acompañar. No entiendo qué paso, según él le ofrecieron dinero. Es una traición, me dijo: ‘sí hermanita’. Primero lo veo de abeja (en Reinas del show), el ridículo hizo y segundo lo veo con Lady Guillén, me parece una tontería y una traición de su parte, él que se hace al bueno, la verdad que me molestó bastante”, señaló fastidiada.

