Luego que Renzo Schuller fue presentado como el nuevo conductor de “Esto es guerra”, el presentador viene hablando de su nuevo proyecto para América TV y recientemente protagonizó una entrevista con el programa “Estás en todas”.

En conversación con el espacio sabatino, Schuller habló de sus distintas etapas en la pantalla chica, pero cuando fue consultado sobre su excompañero Gian Piero Díaz, el conductor evitó responder al respecto.

“La verdad, de esto no opino, ahorita no, no es el momento”, dijo Renzo sobre su ex ‘partner’ en el desaparecido espacio “Combate”.

Renzo Schuller se negó a hablar de Gian Piero Díaz

Renzo Schuller: ¿Qué dijo sobre conducir con Johanna San Miguel?

En otro momento de la entrevista con “Estás en todas”, el conductor Renzo Schuller se refirió a su nueva compañera, la actriz Johanna San Miguel.

“Ya he trabajado con ‘La Chata’ (por Johanna San Miguel) en el teatro, aunque no conduciendo, sino actuando. La quiero mucho”, comentó.

