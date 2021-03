Ricardo Arjona trabaja en los últimos detalles de lo que será “Hecho a la Antigua”, el concierto virtual que brindará el cantautor el próximo 10 de abril desde Guatemala. Como antesala de su show streaming, el músico compartió un sorpresivo adelanto en sus redes sociales.

“Desde este pedacito de tierra que me vio nacer, Antigua Guatemala, lugar lleno de magia, magia que nos vamos a encargar el día del concierto de trasladarla a todos ustedes, desde aquí, ‘Hecho a la antigua’, en este primer ensayo general para ver como nos comportamos nosotros, para ver cómo se comportan las velas, para después estar lo suficientemente listos con ustedes muy pronto”, afirmó el autor de “Dime que no” en su video promocional.

El espectáculo no será nada convencional, ya que para crear un ambiente íntimo, no habrá escenografía ni decorados y las ruinas estarán iluminadas por cinco mil velas, porque no se recurrirá a la luz artificial, según se informó en comunicado de prensa.

El cantante estará acompañado por más de treinta músicos e interpretará las canciones que marcaron sus más de tres décadas de carrera.

Arjona tiene en claro que lograr “el concierto que siempre soñó” no es una tarea sencilla, pero que tanto él como el resto de su equipo están más que preparados para superar las expectativas de los fanáticos que lo siguen hace tantos años.

“Desde este país, el concierto que siempre soñé y en la que nunca canté, desde la tierra donde nací”, afirmó el cantante cuando anunció su show.

Con más de 25 mil accesos vendidos, se espera que el show sea un encuentro multitudinario y global, pero a la vez, una experiencia íntima y única. Las entradas para este concierto virtual AQUÍ.

VIDEO RECOMENDADO

Orquestas se reinventan y ofrecen conciertos virtuales

Orquestas se reinventan y ofrecen conciertos virtuales