Ricardo González, mejor conocido en el mundo del entretenimiento como “Cepillín”, fue internado en el área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, en Naucalpan, Estado de México. La noticia se dio a conocer en la noche del sábado 27 de febrero y ante las distintas muestras de preocupación de sus fans, el artista decidió pronunciarse en el programa “Chisme no like”.

En entrevista telefónica con el programa de entretenimiento, el comediante explicó que no se contagió de COVID-19, sino que sufrió un accidente al bajar las escaleras, y se lastimó la columna vertebral.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar eso, imagínate, bajando la escalera, que me iba a ir, por la edad o por lo que tú quieras... Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”, señaló el artista.

Además, “Cepillín” contó que esta no es la primera vez que sufre una fuerte caída, y dijo que a pesar de sus 75 años sigue siendo una persona muy hiperactiva.

“Es que yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo. Ahora, el parkour (un tipo de entrenamiento deportivo que consiste en superar un recorrido de obstáculos), pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años. Es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico, ‘todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir’. Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, el COVID-10, y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna”, dijo.

Finalmente, el payaso confirmó que este lunes 1 de marzo le operarán de emergencia, y pidió a sus seguidores que oren por él.

“Primero Dios, le pido a la gente que oren por mí, para que todo salga bien”, concluyó.

