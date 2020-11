Dos meses después de que la modelo Fiorella Alzamora y su esposo denunciaran a Ricardo Zúñiga, más conocido como el ‘Zorro Zupe’; de presuntos tocamientos indebidos contra su hijo menor de edad; el exconductor de TV se pronunció en una entrevista.

En conversación con Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el organizador de eventos se declaró inocente de esta denuncia en su contra, pero también recalcó que no puede entrar en detalles porque está involucrado un menor de edad.

“Yo me declaro completamente inocente... Yo quisiera hablar muchas cosas. Si no hubiera un menor de edad, yo estaría sentado ahí (en ‘Amor y fuego’). Que voy a dar una entrevista, por supuesto que lo voy a hacer. Yo voy a contar cómo ha sido mi estadía en Italia y por qué he salido muy tranquilo”, explicó ‘Zorro Zupe’.

Además, la exfigura de Latina recalcó que cuando estuvo en Italia (donde supuestamente se produjeron los hechos) no recibió ningún documento sobre esta denuncia y que se enteró de estas acusaciones en el mes de agosto por un informe televisivo.

“Yo no sé acerca de la denuncia de Fiorella (Alzamora). Efectivamente yo no sé si ella puso una denuncia, si la denuncia fue aceptada o archivada. Yo lo único que sé es que tengo una documento de la justicia Italiana en la que se señala que yo no tengo proceso activo. Yo me he enterado de la denuncia por televisión en el mes de agosto. Yo no me he enterado de ningún tipo de denuncia mientras he estado en Italia”, sentenció.

La denuncia

“Cuando le pregunté qué había sucedido, (mi hijo) me contó que Ricardo (Zorro Zupe) lo había tocado, cuando le pregunté donde lo había tocado me dijo que en sus partes íntimas. Llamé a mi esposa y mi hijo confirmó todo lo que me había contado. Y juntos los dos tranquilizamos a nuestro hijo. Luego hice otras preguntas a mi hijo para entender con exactitud lo que había sucedido”, dice la denuncia presentada en Italia contra el exconductor.

La denuncia continúa: “En la habitación, a pesar de que estaba su medio hermano, este no se dio cuenta y no escuchó nada. En ese momento, mi pareja actual, primero fue a hablar con Ricardo pero se dio cuenta de que no estaba diciendo la verdad. Después de esa conversación preparamos las maletas de Ricardo y lo llamamos a la habitación encarándolo con las declaraciones de mi hijo para ver si admitía su responsabilidad”.

