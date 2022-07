La conductora de “América Hoy”, Brunella Horna y su pareja el excongresista Richard Acuña se comprometieron este sábado 16 de junio, según anunció la influencer a través de las redes sociales.

La joven empresaria publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde luce un anillo de compromiso con la cual el exparlamentario le pidió matrimonio después de casi cinco años de relación.

“Mi novio” se lee en la tierna postal que compartió con sus más de tres millones de seguidores. En el video también aparece Kelly Acuña, la hermana de Richard, quien compartió un video de la pedida de mano: “she said yes (ella dijo que sí)”, escribió.

El compromiso de la exchica reality se da poco después que asegurara durante el magazine de América Televisión que sus intensiones de llegar al altar se desvanecían con el paso del tiempo.

“En un momento sí quería casarme, pero ahora ya no, ya se me fueron las ganas. Ya no, quiero terminar mi casa, ver mi trabajo”, aclaró la empresaria dejando atónitos a sus compañeros en el set.

