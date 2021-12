Karelys Molina, quien alcanzó popularidad con el nombre de ‘Robotina’, volvió a pronunciarse sobre el fin de su romance con el artista peruano, Alan Castillo ‘Robotín’ a pocos meses de haber formalizado su relación.

La joven venezolana visitó el set de “Mujeres al Mando”, donde fue consultada sobre los motivos que habrían provocado esta ruptura amorosa. Según señaló, ella no cree que la diferencia de edad haya sido una de las principales razones de este distanciamiento.

“Por mi parte nunca me ha afectado eso y yo se lo he dicho varias veces. A mí no me importa la diferencia de edad porque él es una persona que, a pesar de su edad, es muy alegre y divertido”, señaló.

La popular ‘Robotina’ también reconoció que su relación con el artista era tóxica debido a inseguridades que demostraron ambos. “Porque estamos en una relación donde falta un pilar que es muy importante: la confianza. No hay confianza”, admitió.

Cabe recordar que Alan Castillo ha señalado anteriormente que no está listo para continuar con su historia de amor con Karelys debido a sus inseguridades que lo persiguen de relaciones pasadas.

“Yo la quiero mucho, no quiero que ella sufra con una persona que tiene problemas, hasta problemas mentales”, expresó entre lágrimas.

VIDEO RECOMENDADO:

La mala suerte de Robotín: los escándalos que marcaron la vida del artista cómico

Robotín no deja de estar en boca de todos, y es que el artista cómico que empezó a ser reconocido en las calles por su original interpretación saltó a la pantalla chica con noticias no muy auspiciosas. Aquí te traemos un repaso por los polémicos episodios de este personaje desde que ingresó a la farándula local.