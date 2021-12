Karelys Molina Aguilera, mejor conocida como ‘Robotina’, se pronunció luego que Alan Castillo, el popular ‘Robotín’, utilizara sus redes sociales para dar a conocer que su relación con la venezolana había terminado.

El programa “Mujeres Al Mando” contactó a la extranjera vía telefónica y ella no se guardó nada y comparó su caso con el de Melissa Paredes, pues aseguró que el artista callejero la terminó sin avisarle ni decirle nada.

“Fue como Melissa. A él le dicen ‘Melisso’ ahora... ¿No sabes?”, fueron sus palabras iniciales para el magazine que se transmite por Latina. Asimismo, negó que ella le haya sido sido infiel a ‘Robotín’ como se ha venido especulando.

“Yo no he hecho nada, yo no le he sido infiel para nada, pero él piensa que sí porque yo salí con unas amigas... Te lo puedo jurar por quien tú quieras (...) Yo estoy súper tranquila y tengo pruebas de que no he hecho nada malo”, agregó.

La joven también manifestó que después que ‘Robotín’ anunciara su separación públicamente no se han comunicado. “No he hablado con él, no me quiere dar la cara. Estoy intentando que hablemos y nada”, explicó al programa.

Robotina sobre fin de su relación con Robotín https://www.latina.pe/noticias

Se acabó y punto

Alan Castillo, más conocido como ‘Robotín’, anunció en sus redes sociales el fin de su romance con Karelys Molina, ’Robotina’, a pocos meses de haber formalizado su relación.

“Hago pública el fin de mi relación con Robotina. Se acabó y punto. A seguir adelante”, escribió en su cuenta de Facebook.

Tras las críticas, volvió a publicar un nuevo mensaje: “Las únicas mujeres que quiero en mi vida son mis hijas y mi madre... No deseo más y los que creen que es show pueden irse a la ****”.

Mensaje de Robotín en redes. (Foto: Facebook)

