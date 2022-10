Karelys Molina, mejor conocida en la farandula como ‘Robotina’, indicó que Alan Castillo, ‘Robotín’, abandonó el cuarto donde vivían juntos luego del ampay que el cómico protagonizó en un sauna, pero no descartó retomar su relación con él.

“Ya no estamos viviendo juntos, hace varios días que no vive conmigo, él se fue. No sé (si lo perdonaré). No hemos hablado casi nada, pero sigo decepcionada de él, estamos separados, pero tampoco es que lo odie”, dijo en declaraciones al diario Trome.

En ese sentido, agregó que debido a las imágenes que se emitieron en el programa “Magaly TV: La Firme” “se ha perdido la confianza y ha existido una traición”. Por ello, la joven artista dice que ahora “él tiene que demostrarme que no pasó nada ni que tampoco me fue infiel”.

Al ser consultada sobre si ‘Robotín’ está haciendo méritos para reconquistarla y conseguir su perdón dijo: “Sí. Dice que me ama, siempre me escribe para preguntarme cómo estoy, pero soy indiferente con él. Yo no puedo decir qué pasará mañana, pero por ahora... Me siento muy mal. Sigo decepcionada tras todo lo que pasó”.

Sobre la parodia de su ampay que hizo su expareja al ser presentado en “El Gran Show”, Karelys señaló que “eso fue parte de la producción del programa, él no tuvo nada que ver. Estuvo haciendo su chiste y el programa siempre va a buscar hacer cosas”.

De otro, ‘Robotina’ manifestó que está molesta porque la joven con la que ampayaron a ‘Robotín’ la sigue imitando. “Esa chica dijo que ya no iba a imitarme y ahora lo está haciendo en el programa de Jorge Benavides. Está utilizando mi imagen y se está colgando de todo esto”, precisó.

