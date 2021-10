Rodrigo ‘Gato’ Cuba a través de un extenso comunicado difundido en sus redes sociales rompió su silencio luego de las acusaciones que hizo Melissa Paredes este viernes en el magazín “América Hoy”.

En una parte del comunicado, el jugador del club César Vallejo advirtió que de filtrarse un video íntimo de Melissa Paredes, él no sería el responsable pues “jamás le haría daño a la madre de su hija”.

“Me envías un correo responsabilizándome de ser el caso saliera un video íntimo nuestro o tuyo, yo sería el responsable. Jamás sería capaz de hacerle daño a ninguna mujer y menos aún a la madre de mi hija”, precisó.

El deportista dejó en claro que no es “un delincuente”, y anunció que tomará medidas legales contra todo aquel que intente difamarlo.

“Yo no soy un delincuente, mi conducta es intachable y también tomaré las acciones legales contra quienes me difamen y difundan cualquier video que pueda dañar mi reputación y la tuya porque mi honra está en juego”, agregó.

Rodrigo Cuba emitió un comunicado en sus redes sociales tras las declaraciones que emitió Melissa Paredes en “América Hoy”. El futbolista señaló que fue la conductora de televisión lo humilló y lamentó que su matrimonio haya terminado en medio de una polémica.

“Buenas tardes, esta es la primera y única vez que saldrá a responder. No es verdad la forma como me han difamado la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional. Melissa me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminara así, pero nosotros somos adultos y responsable”, se lee al inicio del extenso comunicado.

