‘Amor y fuego’ compartió el avance de lo que se verá este jueves en su programa, donde se revela que Rodrigo Cuba procedió a enviarle una carta notarial a su exesposa Melissa Paredes por asegurar que en su relación “no hubo víctimas”.

Pero, ¿qué dijo la actriz? “Y aunque muchos no lo crean, no hay víctimas. Sí hay dos culpables y es la verdad y no voy a ponerme yo como víctima, porque víctima no soy”, fueron las recientes declaraciones de Paredes.

De acuerdo al programa de espectáculos, en la carta notarial dirigida a Melissa Paredes se precisa que el día de imágenes del ‘ampay’ entre la exchica reality y Anthony Aranda, el ‘Gato’ Cuba también estaba en el gimnasio.

Gato Cuba pide fotos de su hija a Melissa Paredes

Sin embargo, eso no sería todo. Pues ‘Amor y fuego’ también compartió la captura de un chat entre el futbolista y Melissa Paredes, a quien le pide fotografías de su pequeña. Tras su pedido, la modelo cumplió, pero le envió una instantánea que llamó mucho la atención.

“Hola Melissa, cómo está (mi hija). Mándame foto por favor”, se lee en la conversación.

En la instantánea que fue enviada a su Whatsapp, se puede ver a su menor hija cargada por el ‘Activador’, situación que no le habría gustado al ‘Gato’ Cuba’.

Recordemos que en una ocasión el futbolista indicó que “los terceros sobran”, dejando entrever que Anthony debería mantener cierta distancia de su pequeña.

