Rodrigo Cuba rompió su silencio y por primera vez contó detalles de su vida íntima antes y después que Melissa Paredes fuera ampayada en situaciones comprometedoras con Anthony Aranda.

En la extensa entrevista que concedió al programa de Magaly Medina, el futbolista afirmó que luego que se desató el escándalo, la actriz le exigió que se retire de la habitación matrimonial que compartían, lo cual él no aceptó al considerarlo injusto.

“El día del ampay ella pretendía que yo me fuese a dormir fuera del cuarto y le dije: ‘La que tiene que irse eres tú. Acabo de pasar 15 días en el cuarto con la cama chiquita, incómoda y no me parece justo”, declaró el jugador del Sport Boys.

El ‘Gato’ Cuba se mostró disconforme con la decisión de la exconductora de “América Hoy”, ya que consideraba que él no había fallado en la relación.

“Yo vivo de mi cuerpo y de mi estado físico y me merezco descansar, estoy en competencia. Ya me sacrifiqué por tu contagio y ya entendí el porqué de tu contagio. No me parece justo’”, añadió.

¿Qué dijo Rodrigo Cuba en el programa de Magaly Medina?

En medio del nuevo enfrentamiento con Melissa Paredes por la variación de la tenencia compartida de su hija, el integrante del Sport Boys reveló en el programa “Magaly TV: La Firme” que se encontraba yendo a una matiné cuando salió el avance del ‘ampay’.

“Justo estaba caminando para entrar a un cumpleaños y ella (Melissa Pardes) me llama (por teléfono) para decirme que hay un ‘ampay’ y obviamente no iba ser mío porque yo estaba claramente consciente de lo que yo estaba haciendo y le digo: ‘con quién o de qué’”, contó el futbolista.

En otro momento, Cuba dijo que nunca se hubiera imaginado que le sería infiel con un bailarín, pues recordó que ella se refería despectivamente de las personas que practicaban este oficio.

“La primera vez que ella estuvo en ese programa (El gran show), ella me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín, porque…, no puedo expresar el término porque es un término despectivo”, acotó.

