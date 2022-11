Rodrigo Cuba se sinceró sobre los escándalos que protagonizó los últimos meses debido a la batalla legal que lo enfrentó a Melissa Paredes y rompió su silencio en una entrevista exclusiva con el periodista Giancarlo Granda para el programa de YouTube “Tiempo Muerto”.

En esta conversación, el futbolista no pudo evitar hablar sobre su entrevista con Magaly Medina en la que dio detalles de su ruptura con la modelo, y precisó que su intención era hablar únicamente sobre la tenencia de su pequeña y su rol como padre, pero la ‘Urraca’ llevó la conversación al ampay de su expareja con el bailarín Anthony Aranda.

“No es que lo decidí o dije ‘voy a ir donde Magaly’. La verdad fui, primero, porque me estaban buscando para aclarar todo el tema de la situación legal de ese momento y porque me dijeron que querían saber mi rol cómo papá. Nunca he cobrado por ninguna entrevista”, explicó inicialmente.

“Ya a lo largo de la entrevista, ella me empezó a preguntar cosas desde mi punto de vista. Yo fui lo más sincero posible sin tratar de hablar mal de nadie. Considero que era el momento para hablar. Me sentía tranquilo, en ese momento no había tantos problemas”, detalló.

Y sobre su relación con la prensa desde su mediática separación de Melissa Paredes, dijo que hasta la fecha no se acostumbra a ser perseguido por las cámaras de los distintos programas de espectáculos. “Yo entiendo que es su trabajo, pero son bien invasivos”, señaló.

“Entiendo que tienen que conseguir nota y declaraciones, pero todo fue anecdótico. Muchos compañeros se sorprendían, pero yo ya lo había vivido el año pasado. Era una locura. Tuvimos una firma de autógrafos en Minka (con su equipo), y el tema para entrar y salir, yo parecía Brad Pitt, tuve que entrar con un cerco de VIP”, recordó.

