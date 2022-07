Melissa Paredes se pronuncia tras exposición de su audio y pide que se investigue quién lo difundió

Melissa Paredes declaró para el programa “Amor y Fuego” luego que se difundió un revelador audio entre la exconductora y Rodrigo ‘Gato’ Cuba, donde se evidencia que la influencer acusó al padre de su hija de haber hecho tocamientos indebidos a la menor.

La expresentadora pidió la intervención de entidades para que se investigue el caso de su hija: “El caso se está investigando y me gustaría que no solo intervenga el lado penal, sino también otra entidad para ver realmente lo que pasó y sobre todo si mi hija corre algún tipo de peligro para que se tomen las medidas necesarias”.

Paredes negó rotundamente estar chantajeando a Cuba: “No lo chantajeo, ni le pido dinero a cambio como dice la otra señora (por Magaly Medina) y que soy una avariciosa. Él no me da ni un sol y ni le pido ningún sol. Nunca le he pedido dinero y nunca le voy a pedir dinero porque eso no va y no está en la conciliación”.

Finalmente, Melissa pidió que se investigue quién difundió el audio de su conversación con Rodrigo ‘Gato’ Cuba. Ella aclaró que el material sí lo grabó ella para que sea entregado a las autoridades.

“Estoy diciéndole a mi abogado para ir a la policía de delitos informáticos para saber de dónde salió ese audio. Si bien es cierto, esto salió de mi celular porque fui yo quien grabó eso. Hay personas que tenían el audio porque yo se los brindé para que se mande a una Fiscalía y se hagan las investigaciones pertinentes”, explicó.

“Ahora hay que ver quién de todas estas personas ha sido tan desgraciado o desgraciada de ponerlo en todo el Perú y exponer a mi hija. A mí que me digan todo lo que quiera, pero exponer a mi hija de esa manera no. Menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay de atrás”, sentenció.

