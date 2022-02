Los conductores del programa de espectáculos ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron indignados con Ricardo Mendoza, conductor de ‘Hablando huevadas,’ y Norka Gaspar, quienes en su programa de YouTube ‘Complétala’ se burlaron de una agresión sexual a una niña.

“Humor no se le puede llamar porque no hay manera de bromear con este tipo de sucesos”, señaló Rodrigo González a lo que Gigi Mitre agregó: “Tengo entendido que han salido a pedir disculpas junto con la chica. Hay bromas que se te escapan en medio de comunicación, pero eso es lamentable”.

Rodrigo y Gigi coincidieron en que esa broma no tiene justificación e hicieron inca pie en que los temas de violación sexual a menores de edad no deberían ser tema de burlas “nunca”.

“No tiene justificación, no se tiene por donde lanzar un salvavidas porque el humor negro no es eso, eso es desatino. Hay cosas que no tienen color de humor, hay cosas con las que nunca se deben bromear. No podemos hablar de humor negro, rosado o blanquito. Eso nunca deber ser motivo de risa. Una violación a una menor nunca debe ser, por ningún lugar donde la mires, tratada como lo hicieron ellos”, señaló fastidiado Rodrigo González.

“Nosotros no podemos decir qué cosas dan risa y qué cosas no, hay groserías que dan risa, hay gente que tiene diferentes tipos de humor, pero están dentro de lo que podemos catalogar como algún tipo de humor y eso (que dijeron Ricardo Mendoza y Norka Gaspar) no encaja en ninguno de estos tipos”, añadió el conductor de televisión.

Mientras Gigi Mitre reafirmó que no hay forma de tomar a la broma un tema tan delicado ni siquiera en la sala de nuestras casas. “Eso no está justificado universalmente”.

Disculpas públicas

Tras la polémica, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar ofrecieron disculpas al público que se vio afectado con lo sucedido, a través de un video que compartieron en redes sociales.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de ‘Complétala’ y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira“, señaló Ricardo Mendoza.

