En su retorno al set de “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron sobre el fin del matrimonio de Magaly Medina y Alfredo Zambrano. ‘Peluchín’ negó conocer los motivos por los que la periodista y el notario decidieron dar por finalizada su relación.

“Para ser transparente, yo no sé nada de la relación, tú sabes, Gigi, tú eres mi mejor amiga. Yo pensé: ‘que bueno que su matrimonio se haya podido encaminar’, pero ahora no entiendo nada”, dijo sorprendido el conductor de televisión.

“Una relación que ha pasado por tanto altos y bajos, que la lucharon para ser felices, para permanecer juntos y que, de pronto, termine de un momento a otro. La verdad que sí, nada hacía presagiar un final tan drástico. Tiene que ser algo imperdonable, algo que te enteras, que descubres, porque la lucharon tanto para estar juntos (...)”, agregó el popular ‘Peluchín’.

Por su parte, Gigi Mitre dijo que le daba mucha pena que la relación de la periodista y el notario haya terminado, pues pensó que eran una pareja sólida.

“Yo no me esperaba que las cosas terminaran así. Ellos tienen años juntos, con idas y venidas. Al final se casaron y formaron algo sólido. Me da muchísima pena que se haya terminado. ¿Qué habrá pasado? pero seguramente ha sido algo muy fuerte”, dijo la compañera de ‘Peluchín’.

Rodrigo añadió, de forma sarcástica, que no sabía que la periodista de ATV “era actriz”, en referencia a lo que proyectaban Magaly y Zambrano en las redes sociales.

“Al parecer, aparentaban tener una relación feliz, estable, de buenos momentos, de viajes, de domingos en piscina, de comidas familiares... se miraban enamorados, no sabía que Magaly era actriz, ¿Y que en tres semanas se anuncie el divorcio?, ¿Y dicen que no hay infidelidad de por medio?, pero ¿Un matrimonio se puede terminar de un momento a otro?”, acotó.

