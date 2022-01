La mañana de este 25 de enero, Thais Casalino y Giovanna Valcárcel confirmaron el fin de “Mujeres al mando”, programa que saldrá del aire en exactamente un mes. Tras el anuncio, la conductora del matutino de Latina envió un mensaje a sus detractores, por lo que Rodrigo González no pudo evitar responder.

“El programa va hasta el 25 (de febrero), pero acá nunca nos hemos parado a insultar, a alegrarnos de que alguien se quede o no sin trabajo. Quiero decirlo de todo corazón, no deberían de alegrarse si algo se acaba o no porque eso regresa”, expresó Giovanna Valcárcel en “Mujeres al mando”.

Ante esto, el popular ‘Peluchín’ aprovechó un momento en su programa “Amor y Fuego” de Willax Televisión para responder y recordar que cuando él y Gigi Mitre renunciaron a Latina, fueron las presentadoras del canal quienes se burlaron de ellos.

“Tienes mucha razón, eso regresa. Uno nunca debe alegrarse (por las desgracias ajenas) se lo hubieras dicho a tus excompañeras que cuando Gigi y yo renunciamos a Latina salieron y se pusieron los peluches encima, dijeron el ‘peluche’ ya fue, se paseaban por la escenografía de ‘Válgame Dios’ y se burlaban. Como tú dices, eso regresa”, señaló.

“Es por eso que hoy se largan de la televisión sin pena ni gloria. Y nosotros, desde Willax Televisión, desaparecimos a la ‘mosca muerta’ de nuestro horario. Todo regresa, es así. Hoy están viviendo lo que les tocaba vivir”, agregó ‘Peluchín’.

null null

Finalmente, el presentador de espectáculos, fiel a su estilo, despidió al programa de Latina. “Hoy somos los primeros en despedirlas en su paso sin pena ni gloria, serán recordados como el mayor fracaso matutino en la historia de la televisión peruana”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez se enfrenta a Johanna San Miguel en vivo