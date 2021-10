El último martes 12 de octubre se vivió una noche de eliminación en “Esto es guerra”, lamentablemente la ‘guerrera’ Rosángela Espinoza fue la eliminada tras no obtener los votos de sus compañeros. Con su salida del programa, también confirmó su retiro de la serie “La Academia”.

A través de sus stories de Instagram, la popular ‘chica selfie’ compartió un mensaje en el que señala que ya no grabará escenas en la producción protagonizada por los integrantes del reality de competencia.

“Para los que me preguntan si seguiré grabando esa serie: Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada”, escribió la competidora que formó parte de los ‘guerreros’.

“Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie. En fin, no me quedé”, agregó, dejando en claro que ya no formará parte de esta producción.

Así confirmó Rosángela Espinoza que no actuará en "La Academia" de "Esto es guerra". (Foto: Captura de Instagram)

Como se recuerda, hace un par de semanas Rosángela Espinoza habló sobre su situación en “La Academia” y acusó que no tenía mucha participación en la serie. Según dijo, ella estaba lista para aparecer en cualquier momento.

“No he salido mucho en este episodio porque recuerden que me suspendieron. La verdad es que falta algo más (en el nuevo episodio de La Academia) faltaba yo, pero todo super bien, es una muy buena producción... No sé quién está haciendo el guion que al parecer no me quiere, pero no me importa, igual yo con tal de salir un segundo brillo”, señaló Rosángela Espinoza a América Espectáculos.

