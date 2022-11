Este sábado se realizará la semifinal de “El Gran Show” y los competidores están alistándose para ofrecer su mejor presentación y clasificar a la gran final del reality. En ese sentido, Ruby Palomino regresa a la pista, pero esta vez como refuerzo de Santiago Suárez.

“No es un secreto que yo disfruto muchísimo cuando estoy en el escenario, es mi zona de confort, y mucho más en este. Me siento feliz de poder compartir nuevamente con Gisela. Y llego a reforzar a Santiago, haremos un show lindo, como siempre, voy a dar lo mejor de mí”, dijo.

“Santiago es actor y bailarín, ese es un match perfecto. Él lo hace muy bien, tiene energía y el acting lo ayuda un montón. Para mí, él es el más completo de la competencia, sus pasos son limpios, es bastante estilizado, y tiene mucha conexión con su bailarina. Para mí, él debe levantar la copa”, agregó.

Sin embargo, la cantante no ha sido ajena a los reclamos de Gino Pesaressi y fue consultada al respecto. “El participante habla de ‘preferidos’ cuando algo no le sale bien, en el momento de la frustración, cuando trata de encontrar excusas, y lo más fácil siempre es eso”, indicó.

“Cuando yo estuve en la pista, la gente también me decía lo mismo, pero yo no me dejé llevar por estos comentarios. Si yo entro a un concurso y pienso: ‘Ahí ya tienen a sus preferidos”, entonces ¿para qué entro?, ahí nomás se derrumba todo”, reflexionó.

Ruby también habló del talento de los otros participantes, pero consideró que el novio de Raysa Ortiz está en un nivel superior. “Creo que Melissa Paredes le hace la competencia , y veo que Gino también baila muy bien. Sin embargo, repito, creo que, Santiago, de principio a fin, ha tenido presentaciones muy limpias”, manifestó.

Además, la artista se animó a darles dos importantes consejos a todos los competidores. “Para esta recta final, les aconsejo pensar en dos cosas, la primera, la competencia no es contra el resto, es contra ti mismo, sácate la mugre”, señaló Palomino quien además admitió que “no está soltera”, pero prefirió no dar más detalles.

“Y la segunda: disfruta. El fin no es la meta, es el camino, disfruta este proceso. Así, levantes o no la copa, te vas a sentir un campeón cuando todo haya terminado. Además, esta etapa es muy linda, de mucho aprendizaje, sácale provecho”, finalizó y anunció que dentro de poco participará en el concierto “Gracias Dios”; además sigue trabajando en sus discos, que espera, salgan pronto.

