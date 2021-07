La cantante de tecnocumbia, Ruth Karina recordada por sus famosos temas ‘Ven a bailar’, ‘Son pa gozar’ y ‘Sigue mi ritmo’, aconsejó a la ‘Uchulú’ que sea humilde y que mantenga los pies sobre la tierra para que su carrera artística siga adelante.

“Es un nuevo talento y me encanta que siga conservando la humildad, no es un chico al que se le haya subido la fama a la cabeza. Yo he hablado con él seriamente y le he aconsejado que conserve la humildad, que mantenga los pies bien puestos en la tierra. Le he dicho que tiene que conservar siempre la humildad y que, con el talento que tiene, llegará lejos”, señaló Ruth Karina a la prensa.

Así lo dijo tras las grabaciones de ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, edición que se verá este domingo’, donde junto a ‘La Uchulú’ se enfrentará a los cantantes Amy Gutiérrez y Pedro Loli en un duro duelo de cocina.

“La pasé muy bien, ‘La Uchulú’ fue la encargada de cocinar y aunque me hizo renegar porque se distraía o se demoraba, fue muy obediente a mis indicaciones. Nos complementamos muy bien en la cocina porque las dos somos de la selva, ‘La Uchulú’ y yo tenemos todo el sabor de la selva”, expresó.

La cantante admitió que cocina muy rico, aunque no sabe preparar muchos platos. Aseguró que la necesidad le hizo aprender a cocinar debido al nacimiento de su primer hijo. “La necesidad me obligó a aprender. Antes de eso no sabía cocinar, mi mamá me mandaba a estudiar, no me dejaba entrar a la cocina. Yo fui una hija muy engreída porque soy la última. Yo no conquisto por el estómago, conquisto cantando y bailando”, aclaró.

Sobre la competencia en el programa, contó que Amy Gutiérrez no sabe cocinar, pero gracias a la ayuda de Pedro Loli logró salvar su plato: “Él sí conoce la cocina. La verdad es que, a los artistas, ponnos a cantar, no a cocinar”.

Ruth Karina anunció que viajará a Estados Unidos para realizar unos conciertos por Fiestas Patrias porque “allá ya se están reactivando los conciertos y esto es una gran ayuda para los artistas”. Y para felicidad de sus seguidores, señaló que sigue realizando shows virtuales.

VIDEO RECOMENDADO