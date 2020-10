Sandra Reyes, actriz que dio vida a la disciplinada Paula Dávila en la recordada telenovela “Pedro el escamoso”, conversó con el medio “Las 2 Orillas” de Colombia y reveló que a 20 años de la producción, se encuentra desempleada y endeudada en plena pandemia del coronavirus (COVID-19).

En conversación con el mencionado medio, la actriz colombiana reveló que su alejamiento de los reflectores es por la falta de convocatoria a nuevas producciones y mucho más ahora por la crisis.

“La gente dice que yo me alejé de la televisión, eso no es cierto. No he tenido trabajo, que es distinto. A mí me encanta actuar, yo amo actuar y hacer televisión, pero he tenido épocas en que no he tenido trabajo, entonces no es que yo me haya alejado, es que me alejaron un poco. No sé si es que no estaba lista para los personajes”, señaló.

Reyes, quien también fue parte del elenco principal del “Cartel de los Sapos” (2008), confesó que ha vivido de sus ahorros y que no cuenta con un empleo desde hace dos años.

“Yo he durado hasta dos años sin trabajo, pagando arriendo, salud, todo lo que tiene uno que pagar. Yo en este momento estoy endeudada como nunca en mi vida, y la gente cree que pues yo nado en millones, y no. Realmente es duro”, contó.

A pesar de su trayectoria, y de que recibió el premio a mejor actriz en los Premios TVyNovelas por “La mujer del presidente”, la carrera de Sandra Reyes se vio afectada en los últimos años y se lo atribuye a las dificultades que enfrentan los actores en Colombia.

Además, la intérprete reveló que los actores y actrices no reciben regalías por las producciones en las que trabajan, ni tampoco por las repeticiones.

VIDEO RECOMENDADO

Actores de la telenovela Rebelde que fallecieron en los últimos años

RBD: Actores de la telenovela Rebelde que fallecieron en los últimos años