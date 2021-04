La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez apostó por un renovado y osado cambio de look y se pintó el cabello con un tono dorado, dejando atrás su clásica cabellera negra que la acompañó por varios años.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Rare Beauty, su línea de belleza, la cantante compartió una fotografía suya presumiendo su nuevo look. Asimismo, dejó en claro que buscará hacer de todo para combinar su maquillaje con su nueva apariencia.

“Nuevo look. Necesito elegir un nuevo color de labial y de rubor de Rare Beauty”, fue el mensaje que acompañó la publicación de Rare Beauty en Instagram. Cabe señalar que el post cuenta con más de medio millón de likes.

Según reveló People en Español, Selena Gómez se puso en las manos de sus coloristas de cabecera Nikki Lee y Riawna Capri del salon Nine Zero One Salon, en Los Ángeles, para someterse a este impresionante cambio de look.

“Este rubio es único porque tuvimos que asegurarnos de que hubiera la misma cantidad de tonos fríos y cálidos para que pudieran complementar su color de piel. Es un look más edgy, perfecto para el verano”, explicaron las expertas a la revista People.

Además, las estilistas contaron que el tratamiento empezó con highlights en todo el cabello para lo que tuvieron que usar unos 200 pedazos de papel aluminio, varios potes de decolorante y alrededor de 9 horas de trabajo.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de “Army of the Dead”

Tráiler de "Army of the Dead"