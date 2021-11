La vida de la joven cantante Selena Gomez está siempre en el ojo público, debido a su gran fama, así lo refleja los casi 300 millones de seguidores que posee en las redes sociales. Es decir, que no solo los medios de comunicación tradicionales están sobre ella sino también los digitales.

De ella se ha dicho mucho, desde su publica y polémica relación con Justin Bieber hasta se ha hablado de su peso. Lo cierto es que, Selena baja y sube de peso por temporadas y sus propios seguidores lo comentan en su red social.

Pero esta fluctuación en su peso se debe a una razón importante. Así lo explicó la propia Selena Gómez hace más de 5 años. Todo se debe a que padece la enfermedad denominada lupus, por la que la cantante fue sometida a un trasplante de riñón.

Tras esta difícil situación que le tocó vivir, Selena ha tratado de llevar una vida normal, no obstante, siempre surgen algunos ‘haters’ que sacan a relucir si aumenta o pierde peso.

Esto animó a la intérprete del tema ‘De una vez’ a explicar los detalles de fluctuante peso. “Mi peso cambia de un mes para otro. Este tipo de comentarios me llegaron a afectar muchísimo. Es la medicación que tengo que tomar por el resto de mi vida. Depende del mes, para ser honesta”, confesó a la prensa la intérprete de ‘Rare’.

“Me he vuelto insegura. También tengo lupus, así que mi peso fluctúa mucho, tuve que aprender muy temprano a tener la piel gruesa cuando se trata de estas cosas y entender que no importa en absoluto. Es simplemente odioso”, añadió a Cosmopolitan la nominada a los Latin Grammy 2022.

VIDEO RECOMENDADO

Aldo Miyashiro: mira los momentos más polémicos del conductor en la televisión peruana

Hace algunos días el conductor de televisión, Aldo Miyashiro, casi se va a las manos con un jugador rival luego de que este le aplicara un codazo en el rostro mientras jugaba un partido de futbol con sus compañeros del programa La banda del Chino. En el siguiente video, recordamos algunos momentos tensos que paso el popular "chino" en la televisión peruana