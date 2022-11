Natalia Salas y su pareja, Sergio Coloma, brindaron una entrevista al programa “Estás en todas” en donde hablaron abiertamente de la difícil lucha que vienen atravesando luego que le diagnosticaran cáncer de mama a la actriz.

“Quiero saber cómo has llevado esta maratón con Natalia. Tú has sido su mayor apoyo, el compañero que estuvo ahí, al costado de ella”, cuestión la reportera.

“No es fácil, pero como dice Natalia hay que agarrar el toro por las astas y hacer lo que se tiene que hacer y creo que eso hemos hecho desde el inicio. Además, Natalia tiene una energía y una fuerza, yo siempre digo que es una máquina, no la para nadie. De hecho, con una persona así es más fácil llevar un tema más fácil”, respondió la pareja de la actriz.

En medio de la entrevista, Coloma no pudo evitar quebrarse cuando le preguntaron qué fue lo más difícil del proceso. “Yo lo que le dije una vez a Natalia fue ‘a mí lo que me molesta es que tengas que pasar por eso’...”, dijo con la voz quebrada.

Tras ello, Sergio prefirió guardar silencio unos segundos para no llorar. Natalia también se quebró al ver al padre de su hijo tan conmovido.

Sergio Coloma aseguró que le gustaría estar en el lugar de Natalia Salas, pero ella indicó que prefiere que la enfermedad le haya tocado a ella. “Es algo que yo también he pensado, cuáles son las probabilidades, si es una de tres, yo prefiero ser a la que le esté pasando y no a ellos, y se lo he dicho ¿ya no? Ya estamos, ya la cuota de cáncer en mi familia ya está”, puntualizó.

