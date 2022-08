La corta pero mediática relación entre Sergio Peña y Tepha Loza sigue captando la atención en redes sociales, pese a que se especula que su romance habría llegado a su fin.

El miércoles 3 de agosto, Peña compartió una fotografía suya en su perfil de Instagram y los internautas no dudaron en recordarle a la chica reality.

“¿Y la foto con tus gringas?”, consultó una usuaria en referencia a la instantánea que subió el futbolista después de su comentada juerga, la misma que eliminó a los pocos días. Sergio Peña decidió responder con sarcasmo: “Ahí te la paso”.

Otro usuario le consultó si volvería a Suecia a jugar o a tomarse fotos porque su rendimiento como futbolista habría bajado de nivel debido al “efecto Tepha”.

“Vas a tomarte fotos en Suecia o a jugar porque estás en nada, el efecto Tepha te afectó”, escribió el internauta. A lo que peña respondió: “Otro”, junto a unos emoticones de sueño.

Pero no todo quedó ahí, pues otro seguidor escribió: “Este tipo no sabe lo que quiere”. Sergio, aparentemente no lo pensó dos veces, y le pidió consejos a su ‘hater’.

Finalmente, el mediocampista en el Malmö de Suecia no quiso responder a sus detractores y prefirió ignorar las críticas que recibió en su reciente publicación.

