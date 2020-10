Hace unas semanas Sharis Cid fue puesta como la tercera en discordia entre Arturo Peniche y Gabriela Ortiz, noticia que terminó con el anuncio de divorcio de la famosa pareja -que realizó el actor en una entrevista televisiva- tras 36 años de matrimonio.

Desde ese momento, Cid ha buscado demostrar que no tiene nada que ver con dicha separación y mediante sus historias de Instagram, la actriz publicó un video donde se ve la interacción entre Peniche y ella en el rancho del actor.

En el clip, el protagonista de María Mercedes aparece preparando una parilla y se escucha la voz de su consuegra, Sharis Cid. “Te ves tan guapo. Oye gracias por aceptarme aquí en esta cuarentena. Te amo”, le dice Cid a Peniche.

Sharis Cid sobre Arturo Peniche y Gabriela Ortiz

“Por esto han hecho tanto daño. Uff. No lo puedo creer. Si los que no son mis seguidores no saben lo que es agradecer, decir, te amo a tu familia y hacer un piropo con respeto, es su problema no el mío”, confiesa la madre de Kristal Cid.

Además, Sharis Cid también posteó otro video con su consuegra, Gabriela Ortiz, con la finalidad de desmentir a la revista TV Notas sobre que la esposa de Peniche le tenía celos. “Por más momentos felices las abuelas juntas hoy 4 de octubre 2020 y siempre familia. Te amo hermosa Gaby Ortiz”, se lee.

VIDEO RECOMENDADO

Arturo Peniche pierde a cuatro familiares a causa del nuevo coronavirus

Arturo Peniche pierde a cuatro familiares a causa del nuevo coronavirus