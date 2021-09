Sheyla Rojas conversó con el programa “Amor y Fuego” desde México y se refirió a su pasado con el futbolista Luis Advíncula, a quien se le relacionó de manera sentimental por una comprometedora fotografía que difundió “Magaly TV: La Firme”.

Según contó la modelo, ella conoció al futbolista peruano en Chiclayo cuando era anfitriona en una tienda de zapatillas y Advíncula era uno de los clientes.

“A Luis lo conocí cuando yo estaba en Chiclayo y vendía zapatillas porque él era uno de nuestros clientes. Nos hicimos muy amigos, imagínense que él andaba en la puerta de mi casa cuando éramos muy chiquillos. Era una amistad muy inocente, pasó el tiempo y obviamente yo estaba soltera y nos comunicamos”, contó.

“La verdad que sí me gustaba y no lo voy a negar. A parte había un cariño de por medio, pero ya no se dio más”, confesó Rojas.

Sheyla Rojas y Luis Advíncula en un departamento al costado del hotel Marriot. (Foto: Captura Magaly TV: La Firme).

Sobre la foto y las conversaciones que expuso Irvin Vera, su exrelacionista público, para el programa “Magaly TV: La Firme”, la modelo señaló que todo se trató de tergiversar en su contra.

Sheyla aclaró que nunca pidió viajes, lujos y joyas: “Eso lo hablé internamente porque me sentía en confianza y no es como se dijo porque yo no exigía eso (dinero). Yo de bromista y por dármela de payasa me pasó eso en realidad”.

“Por supuesto que había un gusto de por medio... en su momento sí me gustaba y no lo voy a negar. Y si me gustaba por qué no le voy a dar un beso y puede pasar otra cosa, claro que sí. Yo estaba soltera y él también estaba soltero”, explicó.

Finalmente, Sheyla Rojas reveló que después de la exposición de sus encuentros con Luis Advíncula, el futbolista lo tomó con buen humor y no se sintió ofendido.

“Comprendo que se puede malinterpretar, nosotros nos hemos bromeado mucho porque él es muy bromista. En su momento nosotros lo tomamos como una broma. A él jamás le exigí nada a cambio”, concluyó sobre este tema.

