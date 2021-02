El nombre de Sheyla Rojas ha estado varios días en programas de espectáculos por “ampays” con distintas personas. Ante el hecho, la ex conductora señaló que ella solo está disfrutando de su soltería.

“Si yo te legalizo es porque quiero estar contigo, mientras tanto sigan intentando. Les duela o no les duela, yo puedo tener la decisión de querer estar con alguien”, comentó sobre sus salidas con distintos personajes.

Del mismo modo, afirmó que el día que decida estar con alguien ella lo comunicará a sus seguidores. “Va a ser con una persona que realmente valga la pena, una persona por la que sienta un sentimiento súper lindo. Por ahora, tengo derecho en salir, en conocer gente, en tener amigos”, añadió.

Rojas comentó que tiene varios pretendientes. “Si algunos se pintaron pajaritos o mariposas, allá ellos. Si no tengo una relación es por algo, ahora estoy super contenta, ¿les duele eso? No tiene nada de malo, las mujeres hoy por hoy podemos disfrutar nuestra soltería”, señaló.

Por último, la ex participante de “Esto es guerra” afirma que con los personajes con los que ha sido relacionada en los reportajes de “Amor y fuego” no ha tenido ninguna relación formal.

“Es normal que tenga pretendientes, eso no me hace una mala mujer o una mala persona. Ya está, tema aclarado, chicos, han intentado relacionarme con perro, pericote y gato. Never. Jamás. Yo en todo este tiempo no he tenido una relación con nadie”, concluyó.

