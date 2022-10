Este martes 25 de mayo, Sheyla Rojas se enlazó en vivo desde México con el programa “En boca de todos” y no dudó en responderle a Tilsa Lozano, quien le llamó ‘cara de muñeca, cara de filtro’.

La exconductora de “Estás en todas” restó importancia a los comentarios que hizo la modelo respecto a sus ‘retoquitos’ estético.

“Es su opinión, puede haber muchas cosas que no me pueden gustar físicamente de ella o de cualquier otra mujer, y cada quién obviamente, yo estoy bien con lo que me hice y si ella dice eso me da igual”, dijo.

“Yo me fijo en mí y en los demás, y cada uno, con sus gustos, a mí me gusta hacerme mis cosas y me las hago”, agregó.

En un enlace en el programa 'En Boca de Todos', Sheyla Rojas le respondió a Tilsa Lozano después de que ésta le llamara 'Cara de muñeca, cara de filtro' en una entrevista. "Me da igual", comentó la exconductora y sostuvo que se encuentra bien con los 'retoquitos' que se hizo. (Fuente: América TV)

¿Qué dijo Tilsa Lozano a Sheyla Rojas?

Tilsa Lozano brindó una entrevista al programa “Estás en todas” en donde opinó sobre algunos personajes de la farándula local.

Al ser consultada sobre los retoquitos que se ha hecho Sheyla Rojas, opinó: “Yo creo que es el gusto de cada uno, pero a mí estilo, a lo que a mí me gusta, no me gusta las caras de muñeca, como que viven con el filtro de Instagram”.

“Es como ‘cara de filtro’. A mí no me gusta, al final quien se lo hace es a quien le tiene que gustar, pero yo siempre voy a ir a la tendencia a lo natural”, agregó la jurado de “El Gran Show, que en breve contraerá nupcias con Jackson Mora.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas pone en apuros a Paloma Fiuza y Angie Arizaga al revisar sus WhatsApp

Sheyla Rojas pone en apuros a Paloma Fiuza y Angie Arizaga al revisar sus WhatsApp